Wangen an der Aare: Drei Verletze bei Unfall auf der A1



Drei Autos krachen ineinander: Drei Verletze bei Unfall auf der A1



Auf der Autobahn A1 bei Wangen an der Aare BE sind am Sonntagnachmittag drei Personenwagen kollidiert. Ein Auto fing kurzzeitig an zu brennen. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Spital gebracht.

Bild: Kapo Solothurn

Zur Kollision kam es um 13.20 Uhr, wie die für diesen Autobahnabschnitt zuständige Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Die Fahrzeuge waren auf dem Überholstreifen in Richtung Zürich unterwegs.

Eine Autolenkerin bemerkte gemäss Polizei zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr abbremsten. Sie prallte daher in das Heck des vorausfahrenden Autos, das dann auf das vor ihm stehende Auto geschoben wurde.

Bild: Kapo Solothurn

Das mittlere Fahrzeug fing kurzzeitig an zu brennen. Die Feuerwehr Zuchwil SO rückte aus, um den Brand zu löschen. (sda)

