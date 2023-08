Polizeirapport

Die Polizei ist stolz: «Falu» spürt zum dritten Mal in diesem Jahr eine Person auf

Der Rising Star am Schweizer Polizeihimmel hat vier Pfoten und einen Geruchssinn, der sich so leicht nicht täuschen lässt. «Falu» heisst der Ungarische Vorstehhund, der seine Herrchen so zufrieden macht. Bereits zum dritten Mal, wie die Polizei stolz auf Facebook verkündet, hat Falu dieses Jahr eine entlaufene Person aufgespürt.

Fotogen ist er auch noch: Falu posiert mit einem Angestellten der Polizei Basel-Landschaft. Bild: facebook/polizei basel-landschaft

Der Anlass für Falus Einsatz: Am Donnerstagvormittag entlief eine demente Seniorin anlässlich eines Arzt-Termins im Bruderholzspital. Nachdem sie bereits zwei Stunden verschwunden war, kontaktierte man um 15.30 Uhr die Einsatzzentrale der Polizei Basel-Landschaft.

Falu im Einsatz. Bild: facebook/polizei basel-landschaft

Als die Polizei mit ihrer Suche erfolglos blieb, wurde der Profi gerufen: Falu und sein Hundeführer konnten die Fährte aufnehmen und stellten damit sicher, dass die Frau um 18.15 Uhr wohlbehalten wieder zurück im Pflegeheim war.

Darüber freute sich nicht nur die Polizei aus Basel-Landschaft – auch auf Facebook hagelt es jede Menge Lob für den Lokalhelden:

«Wow, das ist ja super von Falu, gratuliere ihm ganz herzlich für diese grossartige Leistung und auch Ihnen herzlichen Glückwunsch.» Kommentar auf Facebook

«Super – ein wahrer Held und bester Freund!» Kommentar auf Facebook

Auch die genauen Angaben zu Falu dürfen nicht fehlen: Auf Facebook gab die Polizei über den Personenspürhund bekannt: Falu ist «von Haus Schladern», ein Drahthaar Vizsla (oder: Drahthaariger Ungarischer Vorstehhund) und vier Jahre alt.

(anb/lak)