Polizeirapport

Erneut Bankomat im Kanton Waadt gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag in Sainte-Croix im Waadtländer Jura einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten mit einer Beute in unbekannter Höhe.

Die Explosion verursachte grosse Schäden am Gebäude, wie die Kantonspolizei Waadt am Montag mitteilte. Aufgrund der mutmasslichen Verwendung von Sprengstoff wurde die Bundesanwaltschaft informiert. Sie leitet die Untersuchung zusammen mit den Ermittlern der Bundespolizei (Fedpol) und der Waadtländer Kantonspolizei.

Im Kanton Waadt hatten Bankomatensprenger bereits vor etwas mehr als zwei Wochen zugeschlagen. Damals sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten in Savigny. Landesweit kam es im laufenden Jahr laut Fedpol bisher zu 25 Angriffen auf Bankautomaten. Im Vorjahr waren es deren 32 gewesen.

In den vergangenen Monaten wurden vorwiegend in grenznahen Gebieten Sprengstoffüberfälle auf Geldautomaten verübt. Die Kantonalbanken von Neuenburg und dem Jura reduzierten daraufhin wegen der zunehmenden Angriffe die Zahl der Geldautomaten. (sda)