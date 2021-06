Schweiz

Polizeirapport

Seilbahn-Mitarbeiter stürzt von 50-Meter-Stütze in Pontresina – schwer verletzt



Am Mittwoch ist in Pontresina ein Mann bei Wartungsarbeiten von einer Stütze einer Luftseilbahn rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Kantonsspital Graubünden geflogen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Bild: Kantonspolizei Graubünden

Der 59-jährige italienische Angestellte der Diavolezza – Lagalb AG führte am Mittwoch gemeinsam mit drei Arbeitskollegen auf einer Stütze der Pendelbahn Diavolezza Unterhaltsarbeiten durch.

Bei einer angekündigten Durchfahrt der Bahn stürzte der Mann um 13.30 Uhr von der Stütze zuerst auf die talwärts fahrende Kabine und danach rund 50 Meter in die Tiefe. Er schlug im Schnee auf und blieb schwer verletzt liegen.

Bild: Kantonspolizei Graubünden

Eine Rega-Crew flog den Verunfallten ins Spital nach Chur. Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft Graubünden gemeinsamen mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) untersucht. (mlu)



