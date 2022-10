Mann verunfallt und fährt dann 1,6 km lang (ohne es zu merken) mit nur drei Reifen

Wegen Verdachts auf Fahrunfähigkeit ordnete die Staatsanwaltschaft beim Mann, der nach dem Unfall weiterfuhr, eine Blut- und Urinprobe an. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. (sda)

Wie die Innerrhoder Kantonspolizei am Samstag mitteilte, war der Mann von Appenzell nach Enggenhütten unterwegs. Im Bereich der Liegenschaft Unterstein kam es zu einer heftigen Streifkollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei verlor das Auto des 67-Jährigen den linken Vorderreifen.

Nach einem Unfall ist ein 67-jähriger Automobilist am Freitagabend im Kanton Appenzell Innerrhoden mit nur drei Reifen noch 1,6 Kilometer weit gefahren. Dann hielt er sein Auto abseits der Strasse an.

