Polizeirapport
Zug in Goppenstein VS entgleist – Polizei geht von mehreren Verletzten aus
Am Montagmorgen gegen 7 Uhr ist in Goppenstein VS ein Zug entgleist. Das schreibt die Kantonspolizei Wallis auf der Plattform X. Es gebe vermutlich mehrere verletzte Personen.
Der Einsatz laufe derzeit noch, hiess es weiter. Weitere Informationen würden folgen. (sda/hkl)
16.02.2026 – 07:00 Uhr, Goppenstein, Zugsentgleisung, vermutlich mit verletzten Personen, Einsatz läuft, weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/AHZxFhZ2w6— Polizei Wallis (@PolizeiWallis) February 16, 2026
Update folgt ...