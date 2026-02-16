Polizeirapport

Zug in Goppenstein VS entgleist – Polizei geht von mehreren Verletzten aus

Am Montagmorgen gegen 7 Uhr ist in Goppenstein VS ein Zug entgleist. Das schreibt die Kantonspolizei Wallis auf der Plattform X. Es gebe vermutlich mehrere verletzte Personen.

Der Einsatz laufe derzeit noch, hiess es weiter. Weitere Informationen würden folgen. (sda/hkl)

Update folgt ...