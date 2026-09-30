Bancomat in Thayngen SH gesprengt – mutmasslicher Täter schwer verletzt
Beim Bahnhof Thayngen ist am frühen Mittwochmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Zunächst konnte die Täterschaft in einem schwarzen Auto flüchten, teilt die Schaffhauser Polizei mit. Sie geht von drei Tätern aus.
Doch rund 20 Minuten nach der Sprengung erhielt die Polizei eine Meldung, dass eine schwer verletzte Person auf die Notfallstation der Spitäler Schaffhausen gebracht worden war. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde der Mann schwer an der Hand und am Oberschenkel verletzt. Es soll sich um einen Niederländer handeln. Er wird verdächtigt, einer der Täter zu sein.
Die Komplizen dürften Richtung Deutschland geflüchtet sein. Die Fahndung läuft noch.
Am Tatort selbst musste das Gebiet rund um den Bahnhof zwischenzeitlich gesperrt werden. Dies, weil sich noch nicht detonierter Sprengstoff vor Ort befand. Die Ermittlungen sind im Gang. (vro)