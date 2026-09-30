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Fussgängerin nach Kollision mit LKW in Olten SO schwer verletzt

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Fussgängerin nach Kollision mit LKW in Olten SO schwer verletzt

Eine 76-jährige Fussgängerin ist am Dienstag bei einer Kollision mit einem Lastwagen beim Sälikreisel in Olten SO schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Spital.
30.09.2026, 12:4530.09.2026, 12:45

Der Unfall ereignete sich um 15.45 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Ein 53-jähriger Lastwagenlenker sei vom Bahnhof herkommend in Richtung Aarburg unterwegs gewesen. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe er beim Sälikreisel sein Fahrzeug wegen des stockenden Verkehrs vor einem Fussgängerstreifen anhalten müssen.

Als er den Lastwagen wieder in Bewegung gesetzt habe, sei es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit der Fussgängerin gekommen, die den Fussgängerstreifen überquert habe.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zu Hergang und Ursache des Unfalls aufgenommen. Nebst der Kantonspolizei Solothurn standen die Staatsanwaltschaft, die Feuerwehr Olten sowie der Rettungsdienst im Einsatz. (sda)

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