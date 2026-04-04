Polizeirapport

Kümmertshausen TG: Auto rollt von allein los und klemmt Mann ein

Ein 75-jähriger Autofahrer hat sein Auto am Freitagnachmittag auf einem Vorplatz in Kümmertshausen offenbar nicht genügend gesichert. Beim Aussteigen rollte das Fahrzeug rückwärts und klemmte den Mann ein. Er wurde mittelschwer verletzt.

Die Ambulanz fuhr den Mann ins Spital, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Der Mann wurde zwischen der offenen Fahrertüre und einem Kandelaber eingeklemmt. Der genaue Unfallhergang wird nun untersucht. (sda)