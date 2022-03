Töfffahrer nach Unfall bei Überholmanöver schwer verletzt

Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist am Montag in Montlingen bei einem Überholmanöver gestürzt und frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Er wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst leistete erste Hilfe, danach flog die Rega den Mann ins Spital.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr, als der Töfffahrer von Montlingen in Richtung Kriessern fuhr, wie die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei geht davon aus, dass der 41-Jährige ein Auto überholen wollte, während dieses Manövers eine Vollbremsung einleitete und stürzte.

Der 38-jährige Lenker des entgegen kommenden Autos blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden von rund 30'000 Franken. (sda)