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Unfall in St.Gallen: Velofahrer tot

Polizeirapport

52-jähriger Velofahrer stirbt nach Sturz in St.Gallen

13.08.2026, 12:4613.08.2026, 12:46

Ein 52-jähriger Velofahrer ist am Mittwochnachmittag nach einem Sturz in St.Gallen verstorben. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen zuvor von einem 87-jährigen Autofahrer überholt worden. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar.

Am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Bruggwaldstrasse von Wittenbach SG in Richtung St. Gallen, wie die Stadtpolizei St.Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

Bruggwaldstrasse St. Gallen
Auf dieser Strasse ereignete sich der Unfall.Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Der 87-Jährige überholte demnach eine Velofahrerin und einen Velofahrer, die in gleicher Richtung unterwegs waren. Bei einer Strassenverengung musste der Autofahrer wegen eines entgegenkommenden Autos anhalten. In der Folge stürzte der Velofahrer aus noch unbekannten Gründen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Mann lediglich eine Schürfwunde an der Hand aufgewiesen, schreibt die Polizei. Im Rettungswagen habe sich sein Zustand jedoch zunehmend verschlechtert. Der 52-jährige Schweizer sei kurze Zeit später im Spital verstorben.

Die Umstände seien noch unklar und würden abgeklärt, heisst es in der Mitteilung. (sda)

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