Polizeirapport

Auto fängt in Reute AR Feuer

Ein Auto hat am Mittwochabend in Reute AR Feuer gefangen und ist anschliessend ausgebrannt. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus, wie sie am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Feuerwehr löscht den Brand in Reute. Bild: kantonspolizei ar

Der 36-jährige Fahrer des Autos hielt sein Fahrzeug am Strassenrand an, nachdem eine Warnlampe aufgeleuchtet hatte. Wie die Polizei mitteilte, schlugen im selben Moment Flammen aus dem Motorraum.

Die Feuerwehr Oberegg Reute löschte den brennenden Personenwagen und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf die Umgebung. Am Auto entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand. (dab/sda)