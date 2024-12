Polizeirapport

Stickstoff tritt aus Tank in Ennenda GL aus

Aus einem siloähnlichen Tank einer Firma in Ennenda GL ist am Samstagnachmittag an einer Verschraubung Stickstoff ausgetreten. Eine Gefährdung der Bevölkerung bestand nicht.

Eine Privatperson meldete den Vorfall, woraufhin die Feuerwehr Glarus sofort Massnahmen getroffen und die Reparatur in die Wege geleitet hat. Dies teilte die Kantonspolizei Glarus in einem Communiqué mit. (sda)