Schweiz

Polizeirapport

Aston-Martin-Fahrer prallt auf A1 bei Kölliken AG gegen Mittelleitplanke



Aston-Martin-Fahrer prallt auf A1 bei Kölliken AG gegen Mittelleitplanke

Bild: Kapo AG

Der Fahrer eines alten Aston Martin ist am Dienstagnachmittag auf der Autobahn A1 bei Kölliken AG zweimal gegen die Mittelleitplanke geprallt. Dabei wurde niemand verletzt, der Sachschaden am Auto und an der Autobahneinrichtung ist laut Polizei jedoch gross.

Der 73-jährige Autofahrer war in Richtung Zürich unterwegs, als er kurz vor 16.00 Uhr die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Nach den zwei Kollisionen mit der Mittelleitplanke kam er auf der Überholspur zum Stillstand.

Die Unfallursache war unbekannt. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete beim 73-Jährigen eine Blut- und Urinprobe an. Seinen Führerausweis musste er vorläufig abgeben. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung