Zürich: Zwei Männer werden bei Auseinandersetzung im Kreis 5 verletzt

Einsatzwagen im Zürcher Kreis 5. bild: watson

Polizeirapport

Zwei Männer werden bei Auseinandersetzung im Zürcher Kreis 5 verletzt

Ein Polizist überblickt die Lage von einem Balkon im Zürcher Kreis 5. bild: watson

Bei einer Auseinandersetzung in einem Haus im Stadtzürcher Kreis 5 sind am Montagmorgen zwei Männer verletzt worden, einer davon musste ins Spital gebracht werden. Die Stadtpolizei nahm zwei Männer fest.

Es gab einen Grosseinsatz. An der Ecke Neugasse und Mattengasse stehen mehrere Polizeiautos. Das berichtete 20min.ch am Montagmorgen. Die Zeitung zitierte eine Anwohnerin, die behauptet, jemand sei «vermutlich mit einem Baseballschläger» angegriffen worden. Ein weiterer Passant habe gar von Schüssen gesprochen, so 20min.ch weiter.

Um 11.30 Uhr wurde eine Person mit Handfesseln abgeführt, wie ein watson-Reporter vor Ort berichtet.

Hier führt die Polizei einen Mann in Handschellen ab. bild: watson

«Bei uns ist die Meldung eines Streits eingegangen», sagt Mediensprecher Pascal Siegenthaler gegenüber ZüriToday. Die Polizei habe zwei verletzte Personen angetroffen. Ein 53-jähriger Mann sei verletzt worden. Er sei durch die Sanität betreut und ins Spital gefahren worden. Eine weitere Person sei leicht verletzt worden.

Die Polizei bestätigt: «Zwei Personen wurden festgenommen.» Der Streit habe hauptsächlich im Gebäude stattgefunden.

Worum es bei dem Streit ging, ist unklar. Als die Polizei bei dem Gebäude an der Neugasse eintraf, waren nur die beiden Verletzten vor Ort. Andere an der Auseinandersetzung beteiligte Personen hatten das Gebäude bereits wieder verlassen, wie die Stadtpolizei mitteilte.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und nahm zwei Tunesier im Alter von 18 und 37 Jahren fest. Sie wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Bei den beiden Verletzten handelt es sich um einen 53-jährigen und einen 34-jährigen Serben. (sda/lyn/cma)