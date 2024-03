Polizeirapport

Raserin in Gempen SO innerorts mit 110 km/h gemessen

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Gempen SO ist am Dienstag eine Automobilistin mit Tempo 110 gemessen worden. Erlaubt ist auf dieser Innerortsstrecke Tempo 50, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Die 27-jährige Türkin, die um 17.20 Uhr viel zu schnell auf der Hochwaldstrasse unterwegs war, konnte von der Polizei angehalten werden, hiess es. Sie musste ihren Führerausweis abgeben und wurde wegen ihres Raserdelikts angezeigt. (sda)