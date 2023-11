Polizeirapport

196 km/h ausserorts: 30-Jähriger rast im Aargau mit Leih-Porsche in die Arme der Polizei

Auf der Probefahrt in den Führerausweisentzug: Zwei junge Männer waren am Montagvormittag mit einem geliehenen Porsche Taycan im Aargau unterwegs. Auf der Bachstrasse zwischen Holziken und Kölliken drückte der 30-jährige Lenker auf Gaspedal des 600-PS-E-Autos.

Schnurgerade und gut einen Kilometer lang: Die Bachstrasse zwischen Holziken und Kölliken. Bild: google street view

Gegen 11.00 Uhr sei der Sportwagen mit dem Lasermessgerät auf der Bachstrasse in Holziken mit 196 km/h erfasst worden, der in Richtung Kölliken gefahren sei, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte.

Der elektrisch angetriebene Sportwagen wurde sogleich gestoppt. Die Polizisten trafen darin zwei junge Männer an, die mit dem ausgeliehenen 600 PS-Boliden auf Probefahrt waren.

Nach Abzug der gesetzlichen Toleranzgrenze ergebe sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 111 km/h, womit der Rasertatbestand erfüllt sei. Dem 30-jährigen Lenker wurde der Führerausweis abgenommen, die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren. (sda)