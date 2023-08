Polizeirapport

33-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung in Solothurn

Ein 33-jähriger Mann ist am Dienstag kurz vor Mitternacht bei einem Streit im Solothurner Stadtzentrum mit einem Messer tödlich verletzt worden. Die Polizei hielt den 23-jährigen mutmasslichen Täter an, wie sie am Mittwochmorgen mitteilte.

Der verletzte Mann war bereits verstorben, als die Einsatzkräfte eintrafen. Bei den beiden in den Streit involvierten Männer handelte es sich um Eritreer, wie die Kantonspolizei Solothurn in der Mitteilung weiter schrieb.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, wie es zur Tat kam und was die Todesursache war. (sda)