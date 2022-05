Auto stürzt in Gersau über Abhang und landet in Baum – keine Spur von Insassen

Die Schwyzer Kantonspolizei hat am frühen Montagmorgen in Gersau SZ in einem steil abfallenden Waldgebiet ein verunfalltes Auto gefunden. Personen trafen die Einsatzkräfte an der Unfallstelle keine an. Die Umstände rund um den Unfall sind derzeit noch unklar, Ermittlungen laufen.

Bild: Kapo SZ

Die ausgerückte Feuerwehr sicherte das stark beschädigte Auto vorerst gegen ein weiteres Abrutschen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Bergung des Unfallfahrzeuges stand am Nachmittag an. (sda)