Die 42-Jährige wurde am Dienstagabend leblos gefunden. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Leblose Frau im Bodensee gefunden – Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Am 27. August wurde eine leblose Person im Bodensee in Rorschach aufgefunden. Gegen 21 Uhr wurde eine 42-jährige leblose Frau gefunden, wie die Kantonspolizei St. Gallen berichtet.

Die St. Galler Staatsanwaltschaft hat gegen einen 49-jährigen Nigerianer eine Untersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet. Ende August war seine Frau leblos im Bodensee entdeckt worden. Die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen führten zur Festnahme des Ehemanns.

Anfangs September veröffentlichte die Kantonspolizei dazu einen Zeugenaufruf. Darin hiess es, die Frau habe ihre Plastiktasche zwischen zwei Baustämmen auf einer Wiese westlich des Würth-Gebäudes deponiert und sich danach ins Wasser begeben. Dabei trug sie schwarz-gelbe Schwimmflossen sowie eine schwarze Taucherbrille.

Die Ermittlungen führten nun zur Verhaftung des im gleichen Haushalt lebenden Ehemanns. Der 49-jährige Nigerianer befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten weiter an, heisst es in der Mitteilung. Weitere Informationen gebe es deshalb vorläufig nicht.

Die Untersuchungen zur Todesursache dauern noch an, für den Festgenommenen gilt die Unschuldsvermutung. (nib)