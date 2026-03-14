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Mann nach Schlägerei in Genf in der Rhone ertrunken

Mann nach Schlägerei in Genf in der Rhone ertrunken

14.03.2026, 18:0114.03.2026, 18:01

In Genf ist am Freitagabend ein Mann in der Rhone ertrunken. Nach ersten Ermittlungen stürzte er nach einer Schlägerei in der Nähe des ehemaligen Wasserkraftwerks Bâtiment des Forces motrices in den Fluss. Die Leiche des Ertrunkenen wurde am Samstagmorgen geborgen.

Die Polizei sei am Freitag gegen 22.40 Uhr alarmiert worden, dass ein Mann in den Fluss gestürzt sei, bestätigte ein Sprecher eine Meldung der «Tribune de Genève». Mehrere Streifenwagen, die Wasserpolizei, die Feuerwehr sowie ein Helikopter der Rega rückten aus. Allerdings kam jede Hilfe zu spät. (sda)

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