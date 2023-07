Polizeirapport

Rad prallt in Mesocco GR in Porschescheibe – zwei Verletzte

Ein Rad eines Anhängers hat sich am Samstagnachmittag in Mesocco GR gelöst und prallte in einen entgegenkommenden Porsche. Die beiden verletzten Autoinsassen mussten medizinisch betreut werden.

Der beschädigte Porsche auf der Strasse. Bild: kantonspolizei graubünden

Der Unfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr auf der Autostrasse N13, wie die Kantonspolizei Graubünden in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Ein Lieferwagenfahrer samt Anhänger war Richtung Bellinzona unterwegs, als sich das Rad löste und auf der Gegenfahrbahn in die Windschutzscheibe des Porsches prallte.

Die Beifahrerin wurde laut Mitteilung mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. (sda)