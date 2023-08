Polizeirapport

Autofahrer kracht in Münchenstein betrunken in einen Verkehrsteiler

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Autobahnausfahrt bei Münchenstein BL in einen Verkehrsteiler geprallt. Die Sanität brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Ein Alkoholtest beim Lenker ergab einen Wert von 0.82 ml/l. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bild: kapo bl

Der 56-jährige Lenker war kurz vor 20.45 Uhr mit seinem Auto bei der Ausfahrt Reinach Nord der A18 unterwegs. Aus noch nicht restlos geklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Auto, wie es im Communiqué heisst. Dabei überfuhr er eine begrünte Verkehrsinsel und die darauf befindlichen Verkehrssignale. Er überquerte darauf die Sundgauerstrasse, eine weitere Verkehrsinsel und kollidierte dort mit dem Verkehrsteiler.

Kurz vor den Bäumen kam das Fahrzeug zum Stillstand. Am Auto wie auch an den Verkehrseinrichtungen entstand grosser Sachschaden, wie die Polizei schreibt. (sda)