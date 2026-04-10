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Portugal: Frauen stehlen Ikea-Möbel und fliehen im Luxusauto

vibrant IKEA store, iconic yellow signage recognizable logo, and Modern commercial architecture, logo global consumer culture, Sweden retail industry, Frankfurt am Main, Germany, September 18, 2023
Eine IKEA-Filiale mit dem ikonischen gelben Schriftzug (Symbolbild). Bild: iStock Editorial

Portugal: Frauen stehlen Ikea-Möbel und fliehen im Luxusauto

10.04.2026, 15:2310.04.2026, 15:23

Fünf auffällig elegant gekleidete Frauen haben in einem Ikea-Markt in Portugal Möbel im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen – und sind anschliessend im Luxusauto entkommen.

Der ungewöhnliche Diebstahl ereignete sich in einer Filiale des schwedischen Möbelhauses in Matosinhos bei Porto im Norden des Landes, wie die Zeitung «Correio da Manhã» und weitere Medien unter Berufung auf die portugiesische Polizei berichtete.

Die Frauen hätten demnach an den Selbstbedienungskassen mehrere Möbelstücke registriert, den Laden dann jedoch ohne zu bezahlen verlassen. Wie Überwachungskameras zeigen, warteten bereits vor dem Gebäude zwei Fahrzeuge auf die Gruppe: ein Transporter und ein Luxuswagen einer deutschen Marke.

Sicherheitskräfte versuchten, die Frauen aufzuhalten, konnten den Diebstahl aber nicht verhindern. Zurück blieb allerdings ein Einkaufswagen mit einem Teil der Beute.

Eine der mutmasslichen Täterinnen soll inzwischen identifiziert worden sein. Es handele sich um eine Geschäftsfrau aus dem Raum Porto, deren Ehemann jüngst wegen mutmasslicher Beteiligung am internationalen Drogenhandel festgenommen worden sei, schrieb «Correio da Manhã» unter Berufung auf die Polizei. Die Auswertung von Überwachungskameras könnte laut Behörden entscheidend für die Identifizierung weiterer Beteiligter sein. (sda/dpa)

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