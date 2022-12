Polizeirapport

Brand in einem Kindergarten in Winterthur ausgebrochen

An der Schützenstrasse in Winterthur ist in einem Kindergarten ein Brand ausgebrochen. Verletzt worden sei niemand, auch hätten keine Personen evakuiert werden müssen. Dies erklärte die Mediensprecherin der Stadtpolizei Winterthur auf Anfrage von Keystone-SDA.

Weil das Gebäude einsturzgefährdet ist, könnten die Löscharbeiten nur von aussen durchgeführt werden. Die Schützenstrasse ist derzeit für den Verkehr gesperrt. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden angewiesen, die Fenster schliessen. (sda)