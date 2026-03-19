Polizeirapport

Verdächtiger Gegenstand löst Grosseinsatz in Winterthur aus

In der Nacht auf Donnerstag hat ein verdächtiger Gegenstand beim Winterthurer Superblock einen Grosseinsatz ausgelöst. Der Gegenstand erwies sich zwar als harmlos, das Gebiet um die Stadtverwaltung war aber während mehrerer Stunden grossräumig abgesperrt.

Ein Sicherheitsmitarbeiter meldete den Gegenstand um 0.20 Uhr bei der Polizei, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte. Weil die Situation unklar war, wurde die Gegend grossräumig abgesperrt.

Erst um 3.35 Uhr kam die Entwarnung, der Gegenstand erwies sich als ungefährlich. Unter anderem waren auch Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich zur Klärung vor Ort. (dab/sda)