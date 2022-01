Kinderwagen rollt in Reuss – Frau springt hinterher und rettet dreimonatiges Baby

Heldentat im Kanton Uri: Am Freitagmorgen war eine Frau mit einem drei Monate alten Baby in einem Kinderwagen auf dem Reussdamm in Seedorf am Spazieren. Gemäss den ersten Ermittlungen stellte sie den Kinderwagen im Bereich Wyerallmend kurz ab.

Links ist der Reuss-Damm bei der Wyerallmend in Seedorf zu sehen. Bild: google street view

Anschliessend rollte der Kinderwagen unbeobachtet vom Damm in die Reuss, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Dort wurde das Kleinkind durch das Wasser aus dem umgekippten Kinderwagen befördert und von der Strömung mitgetragen.

Als die der Familie des Kindes nahestehende Frau den Vorgang bemerkte, rannte sie unverzüglich dem Kind nach, sprang in die Reuss und konnte dieses aus dem Fluss bergen.

Eine zufällig vorbeifahrende Automobilistin fuhr die Frau und das verletzte Kind ins Kantonsspital Uri, wo eine medizinische Erstversorgung erfolgte. Das Baby wurde anschliessend mit einem Helikopter der Alpine Air Ambulance in ein ausserkantonales Spital überflogen. Beim Bergungsvorgang zog sich die am Unfall beteiligte Frau leichte Verletzungen zu. (red)