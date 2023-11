Polizeirapport

Vermisste Frau in Matt GL tot aufgefunden

Am Freitagnachmittag haben Einsatzkräfte im Gebiet Waldibach oberhalb von Matt GL (Gemeinde Glarus Süd) den Leichnam einer Frau gefunden. Es handelt sich dabei mutmasslich um eine am Mittwoch als vermisst gemeldete 54-jährige Frau. Die Polizei geht davon aus, dass sie in unwegsamen Gelände abgestürzt und dabei tödlich verunglückt ist.

Bei der Suchaktion standen die Alpine Rettung Glarnerland, die Rega sowie Funktionäre der Kantonspolizeien Graubünden und Glarus im Einsatz, wie die Kantonspolizei Glarus am Samstag mitteilte. (sda)