Polizeirapport

Das im Basler Gartenbad St. Jakob verunfallte Mädchen ist gestorben

Das am 7. Juli im Gartenbad St. Jakob in Münchenstein BL verunfallte Mädchen ist am Freitag im Spital gestorben. Die Abklärungen über die Unfallursache werden derweilen weitergeführt, wie die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Das fünf Jahre alte Mädchen war reglos im Schwimmbecken bei den Rutschbahnen treibend aufgefunden und geborgen worden. Nach einer ersten Reanimation wurde es ins Spital gebracht, wo es nun aber verstarb.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei seien weiterhin dabei, die genauen Umstände abzuklären, die zum Badeunfall geführt haben, heisst es. Aus Rücksicht auf die Familie des verstorbenen Mädchens werden keine weiteren Auskünfte erteilt. (sda)