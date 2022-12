Autounfall auf A3: Lenker kam von Fahrbahn ab

Polizeirapport

Autounfall auf der A3: Lenker kam von Fahrbahn ab

Beim Auto entstand ein Sachschaden, verletzt wurde niemand. bild: kapo glarus

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Autobahn A3 in Mollis ein Verkehrsunfall mit Sachschadenfolge; verletzt wurde niemand.

Der Lenker eines Personenwagens war auf der Normalspur in Fahrtrichtung Zürich unterwegs. Unmittelbar nach der Ausfahrt Weesen geriet der 42-Jährige aus noch ungeklärten Gründen rechts von der Fahrbahn und der Wagen kam in der Folge im angrenzenden Unterholz zum Stillstand. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Am Auto entstand Sachschaden.

Für die Fahrzeugbergung wurde die rechte Fahrspur kurzzeitig gesperrt. Der Verkehr wurde währenddessen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. (cpf)