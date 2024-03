Polizeirapport

Solothurner Polizei nimmt zwei Mädchen wegen Einbruchs fest

Dank einem Hinweis aus der Bevölkerung sind am Dienstagnachmittag in Wangen bei Olten SO zwei junge Einbrecherinnen festgenommen worden. Die beiden Mädchen versuchten, in ein Einfamilienhaus einzubrechen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um zwei Serbinnen, die angeblich 12 und 14 Jahre alt sind, wie die Polizei schreibt. Ihre Identität habe noch nicht sicher festgestellt werden können.

Die beiden seien um 13.00 Uhr von einer Polizeipatrouille angehalten worden, als sie versuchten, in das Einfamilienhaus einzubrechen. Sie wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen, wie es hiess. (rbu/sda)