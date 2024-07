Polizeirapport

Mann springt bei Flucht vor Polizei in Reuss und verschwindet

Ein Mann hat sich am Sonntagvormittag in der Stadt Luzern einer Polizeikontrolle entzogen und ist in die Reuss gesprungen. Die Luzerner Polizei konnte den Mann trotz mehrstündiger Suche nicht finden.

Die Reuss weise derzeit eine starke Strömung auf und führe viel Wasser, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Im Einsatz standen Rettungshelikopter, Boote der Wasserpolizei und der Rettungsdienst.

Die Polizei hatte beabsichtigt, den Mann zu kontrollieren, da er sich auffällig verhalten habe. Es bestand der Verdacht auf ein Betäubungsmitteldelikt, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann ignorierte die Aufforderung der Polizei anzuhalten und sprang bei der St. Karlibrücke in die Reuss. (sda)