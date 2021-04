Schweiz

Polizeirapport

Entführte Achtjährige aus Frankreich in der Waadt gefunden



Entführte Achtjährige aus Frankreich in der Waadt gefunden

Das entführte französische Mädchen Mia und ihre Mutter sind am Sonntag in einem besetzten Haus in Sainte-Croix im Kanton Waadt gefunden worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft im ostfranzösischen Nancy mit. Das acht Jahre alte Mädchen war am Dienstag im Elsass auf Wunsch ihrer Mutter von drei Männern entführt worden.

Die Ermittlungen ergaben laut der Staatsanwaltschaft Nancy, dass die Mutter eine erste Nacht in der Schweiz in einem Hotel in Estavayer-le-Lac FR verbracht hatte, bevor sie von einer Frau in Neuenburg beherbergt und in diesem besetzten Gebäude in Sainte-Croix abgesetzt wurde.

Das achtjährige Mädchen war auf Wunsch ihrer Mutter entführt worden, während es sich bei seiner Grossmutter mütterlicherseits in Poulières, einem Dorf in den Vogesen, etwa 30 Kilometer von Epinal entfernt, aufhielt.

Der Einsatz sei am späten Sonntagvormittag beendet worden, bestätigte die Waadtländer Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Fall wurde schliesslich von der Freiburger Polizei übernommen.

«Zwei französische Polizeibeamte wurden auf Schweizer Territorium eingesetzt, um ihre Schweizer Kollegen zu unterstützen», sagte der Staatsanwalt in Nancy und dankte den Schweizer Behörden für deren Unterstützung. Mia sei «bei guter Gesundheit» und werde an ihre Grossmutter übergeben. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung