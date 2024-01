Angehörige der Feuerwehren Wolfwil, Fulenbach und Oensig rückten aus, um den Brand zu löschen Bild: POLIZEI KANTON SOLOTHURN

Polizeirapport

Mann erheblich verletzt bei Wohnungsbrand in Wolfwil SO

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wolfwil SO ist am Montagmorgen ein 73-jähriger Bewohner erheblich verletzt worden. Eine Ambulanz brachte den Mann ins Spital. Die Brandursache ist laut Polizeiangaben noch unklar.

Der Brand im Mehrfamilienhaus an der Milchgasse wurde der Notrufzentrale um 05.45 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Angehörige der Feuerwehren Wolfwil, Fulenbach und Oensig rückten aus, um den Brand zu löschen.

Auch mehrere Polizeipatrouillen und zwei Ambulanzfahrzeuge standen im Einsatz. Spezialisten der Kantonspolizei ermitteln nun die Brandursache. (sda)