Polizeirapport

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Ziegelbrücke SG – mehrere 100'000 Franken Schaden

Der Tatort am Bahnhof. Bild: kantonspolizei st.gallen

Im Bahnhof Ziegelbrücke ist am Montag kurz vor zwei Uhr morgens ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter flüchteten gemäss Polizei mit Bargeld in unbekannter Höhe. Am Bahnhofsgebäude entstand Sachschaden von mehreren 100'000 Franken.

Durch die Wucht der Detonation des Sprengstoffs wurde der Automat aus dem Gebäude gerissen, teilte die Kantonspolizei St.Gallen am Montagvormittag mit. Hinweisen zufolge seien danach zwei Täter mit E-Scootern vom Tatort geflüchtet.

Die Höhe des erbeuteten Geldbetrags sei derzeit ungewiss, sagte Hanspeter Krüsi, Sprecher der St.Galler Kantonspolizei, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auch müssten allfällige Aufzeichnungen von Überwachungskameras erst noch ausgewertet werden.

Das Verfahren des Sprengstoffdeliktes führt die Bundesanwaltschaft mit der Unterstützung der Kantonspolizei St.Gallen und der Bundespolizei. Weiter wurde das Forensische Institut Zürich hinzugezogen, hiess es in der Mitteilung weiter. (sda)