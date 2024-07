Polizeirapport

Forchbahn in Zürich verletzt 18-Jährige schwer

Eine 18-Jährige ist am Hegibachplatz in Zürich unter eine einfahrende Forchbahn geraten. Sie wurde bei dem Unfall am Donnerstagmorgen schwer verletzt, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Die junge Frau hielt sich gemäss Mitteilung an der Haltestelle Hegibachplatz auf, als die Forchbahn Richtung Esslingen einfuhr. Wieso sie unter die Bahn geriet, ist unklar.

Die Stadtpolizei bot den Unfalltechnischen Dienst auf, um den Unfallhergang abzuklären. Die Strecke zwischen Kreuzplatz und Rehalp blieb für den öffentlichen Verkehr unterbrochen. (sda)