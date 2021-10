13-Jähriger in Haag (SG) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In Haag SG ist am Montag ein 13-Jähriger von einem Auto erfasst worden. Er wurde mehrere Meter weggeschleudert und verletzte sich so schwer, dass er von der Luftrettung ins Spital geflogen werden musste.

Eine 38-jährige Frau war kurz vor 18 Uhr mit ihrem Auto auf der Warostrasse in Richtung Salezstrasse unterwegs. Gleichzeitig stieg ein 13-jähriger Junge bei der Bushaltestelle aus einem Bus.

Der Junge sei danach vermutlich auf die Warostrasse gerannt, wo er mit dem Auto der Frau zusammengestossen sei, teilte die St. Galler Polizei am Dienstag mit.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. (yam/sda)