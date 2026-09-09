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St.Gallen: Frau findet unterernährten Hund

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Frau findet in St.Gallen unterernährten Chihuahua – er wurde vermutlich ausgesetzt

09.09.2026, 11:0609.09.2026, 11:06

Eine aufmerksame Passantin hat am Sonntagabend in der Stadt St.Gallen einen unterernährten und wahrscheinlich ausgesetzten Chihuahua gefunden. Von der Halterin oder dem Halter fehlt jede Spur. Der Hund ist nun in einem Tierheim.

Der Chihuahua wirkte stark unterernährt.
Der Chihuahua wirkte stark unterernährt.

Die Passantin fand den Chihuahua kurz nach 20 Uhr, wie die Stadtpolizei St.Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Bis anhin habe sich niemand bei der Polizei gemeldet und sich nach dem Hund erkundigt. Deshalb geht sie davon aus, dass der Chihuahua ausgesetzt wurde. (sda)

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