Polizeirapport

Motorradfahrer in Oberägeri von Auto angefahren und verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Oberägeri im Kanton Zug von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Rega flog den 28-Jährigen ins Spital. Ein 31-jähriger Autofahrer mit seiner schwangeren Beifahrerin hatte dem Motorradfahrer zuvor den Weg abgeschnitten.

Bild: Polizei Zug

Am Sonntag gegen 16.45 Uhr war der Motorradfahrer auf der Hauptstrasse in Oberägeri unterwegs in Richtung Unterägeri, als das Auto von der Mitteldorfstrasse auf die Hauptstrasse einbog, wie die Zuger Behörden am Sonntagabend mitteilten. Dabei habe der Autofahrer dem Motorradlenker den Vortritt genommen.

Bild: Polizei Zug

Das Motorrad als auch das Auto mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt mehrere Zehntausend Franken. Während der Bergung der Patienten und der Unfallaufnahme musste der Verkehr im Dorfzentrum umgeleitet werden. (sda)