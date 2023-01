Polizeirapport

Mehrfamilienhaus in Chavornay VD muss wegen Brands evakuiert werden

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im waadtländischen Chavornay am Samstagmorgen haben mehrere Personen Rauchvergiftungen erlitten. Die Feuerwehr musste alle Mieter evakuieren, mehrere Wohnungen wurden stark beschädigt.

Die Personen mit Rauchvergiftungen seien in verschiedenen Spitälern behandelt worden, und fast alle hätten diese im Laufe des Tages wieder verlassen können, teilte die Waadtländer Polizei am Sonntag mit. Der Mieter der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen sei, befinde sich weiterhin im Spital. Er habe verschiedene Verbrennungen erlitten, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr.

Mehrere Familien mussten für die Nacht umquartiert werden. Die meisten kamen laut Polizeiangaben bei Verwandten unter.

Der Staatsanwalt leitete laut Mitteilung eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Brandes zu ermitteln. (yam/sda)