Polizeirapport

Sturz in Jauchegrube – Vater und Sohn sterben in Hirzel ZH

Bei einem Arbeitsunfall in einem Tierstall sind am Freitagabend in Hirzel ZH zwei Männer in eine Jauchegrube gestürzt und gestorben. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Vater und Sohn im Alter von 61 und 28 Jahren.

Eine Familienangehörige habe die beiden Männer gegen 20.00 Uhr leblos in der Grube vorgefunden, teilte die Kantonspolizei Zürich am Samstag mit. Trotz Reanimationsmassnahmen seien die beide Männer am Unfallort verstorben. Die Ursache des Arbeitsunfalles ist unklar. Ermittlungen laufen. (sda)