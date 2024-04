Polizeirapport

Rund 50 Personen nach Brand in Chiasso evakuiert

Wegen eines Brands in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Chiasso TI mussten am Donnerstagabend rund 50 Personen evakuiert werden. Eine Person klagte über Vergiftungserscheinungen, alle anderen blieben unverletzt.

Das Feuer sei im fünften Stock des siebenstöckigen Gebäudes ausgebrochen, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Donnerstagabend mit. Die Mieterinnen und Mieter seien präventiv evakuiert worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen. Die Wohnung, in welcher der Brand ausgebrochen war, wurde stark beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar. (sda/lyn)