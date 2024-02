Polizeirapport

Jüngerer Mann tot aus der Aare in Solothurn geborgen

Bei der Rötibrücke in der Stadt Solothurn ist am Sonntagmittag eine leblose Person aus der Aare geborgen worden. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn nahmen Ermittlungen zu den Umständen und der Todesursache des jüngeren Mannes auf.

Ein Mann meldete um 11.00 Uhr, er habe in der Aare unter der Rötibrücke eine leblose Person entdeckt, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Ein grösseres Polizeiaufgebot sei ausgerückt und habe den Ereignisort grossräumig abgesperrt.

Mit Hilfe von Polizeitauchern der Kantonspolizei Bern, Angehörigen der Schifffahrt der Kantonspolizei sowie der Unterstützung der Stadtpolizei Solothurn sei die tote Person am frühen Nachmittag aus dem Wasser geborgen worden.

Die Identität des Toten sei mittlerweile bekannt. Es sei jedoch unklar, wie der Mann in die Aare gelangt sei. Die Polizei sucht Personen, die am Sonntag in der Zeit zwischen 03.00 und 09.00 Uhr im Bereich des Ritterquais Beobachtungen gemacht haben. (dab/sda)