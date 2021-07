Schweiz

Polizeirapport

Kanufahrer auf Limmat vermisst – Suchaktion läuft



Trotz Verbot, die Limmat zu befahren, hat sich in der Stadt Zürich am Freitag ein Kanufahrer auf das Wasser begeben. Er geriet in Not und konnte trotz einer aufwändigen Suche bis zum frühen Abend nicht gefunden werden.

Passanten hatten kurz vor 16.20 Uhr die Polizei alarmiert, wonach sich ein Kanufahrer auf der Limmat bei der Rudolf-Brun-Brücke in Not befinde, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Mehrere Passanten meldeten, dass sich die Person nicht mehr über Wasser halten und untergetaucht sei.

Unverzüglich seien mehrere Polizeipatrouillen ausgerückt, hiess es. Zur Unterstützung wurde ebenfalls ein Helikopter der Rega und ein Polizeihelikopter aufgeboten. Die Suchaktion war am frühen Abend immer noch im Gang.

Die Stadtpolizei verwies in ihrer Mitteilung «dringend» auf die Gefahr auf der Limmat. Das Schwimmen, Baden und Befahren der Limmat sei nach wie vor verboten und lebensgefährlich. (sda)

