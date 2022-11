Polizeirapport

Mutter und Tochter sterben bei Autounfall in Mont-Pèlerin in der Waadt

Bei einem Autounfall am Samstag in Mont-Pèlerin im Kanton Waadt sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Tödlich endete der Unfall für die 43-jährige Schweizer Autofahrerin mit Wohnsitz in der Gemeinde und deren 10-jährige Tochter. Zwei weitere Menschen wurden verletzt.

Gegen 09.00 Uhr verlor die Autofahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Waadt am Samstagabend mitteilte. Zunächst wurde das Auto in ein Feld geschleudert, bevor es gegen einen Felsen prallte und mehrere Meter weit zurückgeschleudert wurde, als es sich schliesslich auf der Fahrbahn überschlug.

Die beiden anderen Insassen des Unfallautos, eine 31-jährige Französin und der 7-jährige Sohn der Fahrerin, wurden verletzt und in das Lausanner Universitätsspital (CHUV) gebracht.

Die Strasse war nach Angaben der Polizei für einen Grossteil des Tages gesperrt, um den Einsatz der Rettungskräfte zu ermöglichen und um die Lage festzustellen. Am Einsatz beteiligt waren ein Helikopter der Rega, zwei Krankenwagen sowie Personal der Waadtländer Polizei. (sda)