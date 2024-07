Polizeirapport

Bergsteiger lassen Kameraden am Matterhorn VS im Stich – ohne Seil

Air Zermatt hat am Dienstagmorgen einen unverletzten Alpinisten am Hörnligrat des Matterhorns gerettet. Seine beiden Kollegen hatten ihn ohne Seil zurückgelassen, so dass ein Abstieg für ihn unmöglich war.

Der Hörnligrat am Matterhorn. Bild: KEYSTONE

Der Gerettete war Teil einer Dreierseilschaft aus Tschechien, die das Matterhorn über den Hörnligrat besteigen wollte, wie Air Zermatt mitteilte. Auf etwa 3600 Metern Höhe trennten sich zwei der Bergsteiger von ihrem dritten Kollegen und liessen ihn ohne Seil zurück.

Während die beiden schneller zum Gipfel aufstiegen, verlor der zurückgelassene Alpinist die Orientierung und geriet in unwegsames Gelände. Es setze daraufhin einen Notruf ab, was zum Rettungseinsatz führte. (dab/sda)