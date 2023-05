Polizeirapport

Illegal arbeitende Frauen in Nachtclub in Olten SO festgenommen

Die Kantonspolizei Solothurn hat bei der Kontrolle eines Tanz- und Nachtclubs in Olten SO sechs illegal arbeitende Frauen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete gegen den Lokalbetreiber, einen 44-jährigen Kosovaren, ein Strafverfahren.

Die Kontrolle des Lokals an der Haslistrasse fand in der Nacht auf Mittwoch statt, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die sechs angehaltenen Frauen im Alter zwischen 21 und 50 Jahren haben gemäss Polizei ein serbischen Pass.

Sie hätten illegal als Animierdamen oder als Servicepersonal im Lokal gearbeitet. Sie seien auf Verfügung des Migrationsamts zur Einleitung fremdenpolizeilicher Massnahmen festgenommen worden. Sie würden nach Serbien zurückgeführt und mit einem Einreiseverbot belegt. (sda)