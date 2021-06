Schweiz

Chur: Arbeiter (20) stürzt in Tobel und bricht sich mehrere Knochen



Ein 20-jähriger Mann ist am Mittwoch in einem Wald oberhalb von Chur in ein steil abfallendes Tobel gestürzt. Er hat sich dabei mehrere Knochen gebrochen. Der Verletzte wurde von der Rega ins Spital geflogen.

Bild: Kantonspolizei Graubünden

Der 20-Jährige war am Mittwochmorgen im Brambrüeschwald während eines Bergwaldprojektes damit beschäftigt, einen Wanderweg auszubessern, wie die Bündner Kantonspolizei mitteilte. Um die Mittagszeit stürzte er in ein steil abfallendes Tobel hinunter. Dabei erlitt er mehrere Brüche.

Mit seinem Mobiltelefon konnte er den Leiter des Projekts anrufen. Dieser verständigte die Rettungskräfte. Gegen 13 Uhr konnte der Mann aufgefunden werden, wie es weiter heisst. Eine Rega-Crew setzte einen Arzt mit einer Winde beim Verletzten ab. Nach der Erstversorgung wurde der Verunfallte geborgen und ins Kantonsspital Graubünden geflogen. (sda)

