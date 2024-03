Anhänger von Eritreas Diktator feiern Fest in Gerlafingen SO

Polizeirapport

«Es eskaliert»: Polizei-Grosseinsatz in Gerlafingen SO wegen Spannungen um Eritrea-Feier

In der Solothurner Gemeinde Gerlafingen feiern Anhänger des eritreischen Diktators Isayas Afewerki am Ostersonntag ein Fest. Auf Streams auf TikTok ist zu sehen, wie die Besucherinnen und Besucher Flaggen des Regimes haben, zudem werden Diktator-freundliche Ansprachen gehalten. Die Lage ist angespannt: Wie die «Solothurner Zeitung» berichtet, sind aus der ganzen Schweiz eritreische Afewerki-Gegner angereist, um die Festlichkeiten zu stören. Rund 50 mit Stöcken bewaffnete Personen sollen mittlerweile vor Ort sein.

Die Feierlichkeiten in Gerlafingen werden auf TikTok gestreamt. Bild: tiktok/solothurner zeitung

In Gerlafingen ist deshalb derzeit ein Polizei-Grossaufgebot vor Ort. Dies bestätigte die Kapo Solothurn gegenüber der «Solothurner Zeitung». Es gehe darum, «die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Festes zu sichern und ein mögliches Zusammentreffen von politischen Gegnern zu verhindern», wird kommuniziert.

Um die Lage ruhig zu halten, hat die Polizei in Gerlafingen eine Absperrung errichtet und weist Personen weg. Nur Anwohnerinnen und Anwohner dürfen diese passieren. Vor Ort sind auch Schutzhunde und ein Wasserwerfer.

Kritik an der Polizei

Wie Augenzeugen gegenüber der «Solothurner Zeitung» berichten, musste die Polizei bereits gegen die Demonstrierenden eingreifen. Dabei kamen der Wasserwerfer sowie Tränengas zum Einsatz. «Es eskaliert wieder», sagt ein Vertreter des eritreischen Medienbunds Schweiz. Er berichtete, dass mehrere Personen nach Gerlafingen gereist seien, um die Demonstrierenden zu beruhigen. Doch diese Möglichkeit habe man gar nicht bekommen: Die Polizei sei direkt aggressiv vorgegangen und habe Wegweisungen erteilt, kritisiert er.

«Es ist extrem schwierig, den Leuten und der Polizei klar zu machen, was in diesen Menschen vorgeht. Sie haben alles verloren, wegen dem Terror-Regime und hier in der Schweiz lässt man die Anhänger davon einfach Feste feiern, als wäre nichts», sagt ein Sprecher des eritreischen Medienbunds, der vor Ort ist.

Isayas Afewerki (rechts) im Gespräch mit Russlands Aussenminister Sergej Lawrow. Bild: keystone

Isayas Afewerki herrscht seit 1993 in Eritrea. Sein Status ist vor allem im Westen höchst umstritten: Seitdem er im Amt ist, fanden im ostafrikanischen Land keine Wahlen mehr statt. Zudem gab Afewerki offen zu, für mehrere Jahrzehnte keine Wahlen zu beabsichtigen. Laut einem Bericht von Amnesty International sollen unter seiner Herrschaft immer wieder Menschenrechte verletzt werden – etwa durch Folter oder Menschenhandel. Jedes Jahr flüchten deswegen Tausende Menschen ins Ausland.

