Die 49-Jährige wurde von den Einsatzkräften zur medizinischen Abklärung in eine geeignete Einrichtung gebracht. Bild: Kantonspolizei Aargau

Polizeirapport

Menziken AG: Frau setzt sich nackt ins Auto und baut Selbstunfall

Eine 49-jährige Autolenkerin hat am Montagmittag in Menziken AG Aufsehen erregt und Sachschaden verursacht. Nach einer chaotischen Fahrt, die mit mehreren Kollisionen endete, konnten couragierte Passanten gemäss Polizeiangaben Schlimmeres verhindern.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 12.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Zunächst bot sich den Zeugen ein ungewöhnliches Bild: Die Frau sass gemäss ersten Meldungen anfänglich unbekleidet auf der Strasse.

Unvermittelt stieg die Lenkerin daraufhin in ihr Fahrzeug und begann ihre gefährliche Fahrt auf der Hauptstrasse, wo sie zunächst mit einem Kandelaber kollidierte. Anschliessend fuhr sie über die Gegenfahrbahn weiter und prallte in mehrere parkierte Autos, wie die Polizei weiter berichtete.

Die Frau fuhr in mehrere Autos. Bild: Kantonspolizei Aargau

Dem schnellen und mutigen Eingreifen von Passanten sei es zu verdanken, dass die Fahrt gestoppt worden sei. Nach der zweiten Kollision sei es ihnen gelungen, den Autoschlüssel aus dem Fahrzeug zu entfernen und die Frau so an einer weiteren Fahrt zu hindern.

Frau zu Einrichtung gebracht

Beim Vorfall gab es keinen Verletzten. Es entstand jedoch ein beträchtlicher Sachschaden am Auto der Frau, an der Strasseneinrichtung sowie an den betroffenen parkierten Autos.

Die Polizei klärt die genauen Umstände des Vorfalls ab. Sie geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass ein gesundheitliches Problem zum Verhalten der Frau geführt haben könnte.

Die 49-Jährige, die aus dem Kanton Luzern stammt, wurde von den Einsatzkräften zur medizinischen Abklärung in eine geeignete Einrichtung gebracht. Die Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab. (sda)